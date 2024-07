Albania, Duka: “Milan, prendi Broja. Sarebbe il miglior colpo possibile”

Intervistato a Sportitalia, Armand Duka , presidente della Federcalcio albanese, ha parlato di Armando Broja e l'interesse del Milan : "Armando è sicuramente uno dei più grandi talenti dell’intera storia del calcio albanese. Io sono un milanista (ride, n.d.r.) e se Broja arrivasse a Milanello sarei felice due volte. Sarebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa fare sul mercato estivo. Il ragazzo ha delle doti incredibili e penso non abbia ancora mostrato il suo meglio".

Infine, Duka ha concluso: "Ha bisogno di giocare a livello di club e penso che Serie A e Milan rappresentino un’ottima occasione per lui per salire ai vertici del calcio europeo. Sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Sono convinto che sia pronto per provare un’esperienza nel calcio italiano e se accadrà credo che sarà un successo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante cercasi, la decisione di Furlani e Moncada >>>