Calciomercato Milan – Braida: “Ritorno in rossonero? Ecco la verità”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, nell’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo ha parlato delle voci che lo vorrebbero nuovamente al Milan. Ecco le dichiarazioni di Braida.

“Futuro? Nessuno del Milan mi ha contattato. Dopo Barcellona, dovevo andare in Turchia, ma alla fine non se n’è fatto niente – spiega Braida -. Se Berlusconi e Galliani mi richiamano al Monza? No, a loro devo tutto ma so che hanno già tali competenze da non avere bisogno di me”.

