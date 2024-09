Il giovane talento: “Interesse del Milan? Si vedrà. Mi fa piacere, ma …”

Tommaso Berti , giovane talento del Cesena finito nel mirino del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Resto del Carlino', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare sull'interesse dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato - Il talento conferma l'interesse del Milan: ma sul futuro dice che ...

Tommaso, come è stato l’impatto con la B? "Abbiamo conquistato due vittorie e subito due sconfitte in trasferta, pur giocando bene. Meritavamo almeno due punti in più, le sconfitte pesano e c’è rammarico. Soprattutto per quella di La Spezia. Sarebbe stato meglio giocare subito e non fermarci per la sosta".