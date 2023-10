Cairo rivela: “Belotti voleva il Milan. Affare saltato perché …”

Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha confessato i motivi cui per Andrea Belotti non si trasferì al Milan qualche stagione fa. Le sue parole

Urbano Cairo , Presidente del Torino , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in occasione dei 18 anni della sua guida ai vertici del club granata ed è tornato a parlare anche dell'addio di Andrea Belotti , centravanti oggi alla Roma , alla squadra piemontese.

Belotti, dai gol a raffica alla clausola da 100 milioni

Cairo ha fatto un excursus storico, in primis, dell'avventura di Belotti con il Torino: "È andata così. Belotti ci mette 12 partite per segnare un gol, esplode al secondo anno con Siniša Mihajlović che in attacco gioca a tre. Segna 26 reti. Gli dico: 'Io, nel nuovo contratto, ti metterei una clausola di 100 milioni per l’estero. È un modo per posizionarti'. Avevano appena venduto Gonzalo Higuaín per 90. Infatti, una sera a cena con Florentino Pérez, a Madrid, mentre stiamo parlando dei nostri giocatori, gli dico: 'Sto pensando di mettere una clausola di 100 milioni al mio centravanti'".