Milan, senti l’Aston Villa: “Duran? C’erano più di 40 club su di lui, ma …”

I dirigenti dell'Aston Villa hanno rilasciato alcune dichiarazioni su Jhon Duran, attaccante seguito in estate anche dal Milan

Jhon Duran , attaccante dell' Aston Villa , è stato uno dei profili seguiti dal Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato e addirittura si era vociferato di un'offerta da parte dei rossoneri. A qualche settimana di distanza, a parlare sono due dirigenti dei 'Villains', Monchi e Damian Vidagany , che al 'Daily Mirror' hanno rivelato come sul centravanti ci fossero più di 40 club. Ecco, dunque, le loro parole in merito.

Calciomercato Milan - L'Aston Villa: "Duran voleva andarsene". Poi emerge un retroscena

Monchi: "Il tecnico è molto fiducioso, pensa di poterlo far diventare uno dei migliori centravanti al mondo nei prossimi 12 mesi, è convinto al 100%. Quindi, qual è il problema? Abbiamo anche Watkins e Duran vuole giocare perché pensa di essere meglio di Ollie. È normale perché ogni giocatore crede di esserlo rispetto ai propri compagni. Gestire Watkins e Duran non è facile, ma alla fine è la cosa migliore per la squadra. Se hai due grandi attaccanti è meglio di uno solo".