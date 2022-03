Milan, Andreazzoli esalta Asllani: “Ha personalità, è tanta roba”

Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Milan starebbe monitorando Kristjan Asllani dell'Empoli. Le parole di Aurelio Andreazzoli

Nelle ultime ore, stando alle ultime notizie di calciomercato, il Milan avrebbe messo gli occhi su Kristjani Asllani dell'Empoli. Il centrocampista classe 2002, dopo la cessione di Samuele Ricci al Torino, è diventato il titolare indiscusso del club toscano, mostrando subito tecnica e personalità. Dopo la partita contro i rossoneri, l'allenatore Aurelio Andreazzoli ha speso parole al miele per l'albanese. Per lui si profila una cessione già in estate? Intanto ecco le dichiarazioni: "Asllani ha sbagliato solo due passaggi. Ha personalità, interpretazione, kilometri fatti. Avrà fatto 12 km, per un play è tanta roba. Noi che osserviamo diciamo che è tanta roba. Ma ci sono anche altri giocatori interessanti". Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome