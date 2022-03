Calciomercato Milan – Interesse per Asllani dell’Empoli: le novità

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue Kristjan Asllani, centrocampista in forza all'Empoli

Il Milan sul calciomercato pensa a Kristjan Asllani . Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il club rossonero sarebbe interessato al centrocampista dell'Empoli. A confermalo anche SportItalia, che spiega come l'albanese piaccia molto alla dirigenza rossonera, che l'ha seguito con attenzione anche nell'ultima sfida di San Siro.

Asllani, dopo essere stato protagonista con la Primavera dell'Empoli, è arrivato in prima squadra e diventato titolare dopo la partenza di Samuele Ricci. Il classe 2002 può giocare davanti alla difesa ma anche fare il trequartista o la mezzala. Il costo? L'Empoli chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partite in estate. Il Milan sta riflettendo e nelle prossime settimane deciderà se affondare o meno il colpo. Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.