Calciomercato Juventus – Arthur: “Voglio restare al Barcellona”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Arthur, classe 1996, centrocampista brasiliano ex Grêmio di Porto Alegre ed in forza al Barcellona dall’estate 2018, è nel mirino di Inter e Juventus per la prossima stagione. Il calciatore, però, oggi, parlando ai microfoni di quotidiano catalano ‘Sport‘, ha chiarito quali sono le sue intenzioni per il suo futuro professionale.

“L’interesse dei grandi club è sempre un complimento, per qualunque calciatore è un segnale positivo. Ci sono sempre speculazioni, ma onestamente la mia idea è molto chiara, l’unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona“, ha sentenziato Arthur, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 55-60 milioni di euro.

“Sono molto sicuro e calmo. Mi sento molto bene qui e devo ringraziare società e staff tecnico per la loro fiducia. Questa è un’altra ragione per essere del tutto chiaro che il mio unico desiderio è di continuare qui. Sono concentrato sul lavoro e spero di tornare a giocare presto e a lottare per i tifosi del Barcellona”, ha concluso Arthur. VIA GIGIO DONNARUMMA? IL MILAN SI STA CAUTELANDO COSÌ >>>