Calciomercato – Isco si propone: “Voglio giocare all’estero”

Intervistato dai microfoni di Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, l'ex giocatore del Real Madrid, Isco, si propone al mercato per una nuova avventura all'estero: "Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto: ho ricevuto offerte dall'Italia, dalla Turchia, dall'Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato".