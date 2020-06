Moratti: “L’Inter tratterrebbe Lautaro Martínez, ma dipende da lui …”

CALCIOMERCATO INTER – Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di ‘Cadena Ser Catalunya‘, del possibile trasferimento di Lautaro Martínez, classe 1997, dai nerazzurri al Barcellona. Un’operazione, questa, di cui si parla molto in Spagna. Addirittura si vocifera già di un accordo tra Lautaro Martínez ed i catalani, sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2025 a 12 milioni di euro netti a stagione.

“Lautaro Martínez distratto dal mercato? Farà bene lo stesso, sarà concentrato sull’Inter – ha dichiarato Moratti alla radio catalana -. È un ragazzo molto serio. L’Inter ha intenzione di tenerlo, è molto forte e ha un grande potenziale. Ma alla fine dipende dal giocatore e da quello che deciderà lui. Resterà? Dipende anche dall’offerta del Barcellona, lui sta bene all’Inter. Certo che giocare al fianco di Lionel Messi è sempre una motivazione per un giocatore ambizioso”. IN CASO DI CESSIONE DI LAUTARO, INTER PRONTA AL GRANDE COLPO DI MERCATO >>>