Inter e Lazio, sentite Giroud: “Dio ha voluto che restassi al Chelsea”

CALCIOMERCATO INTER e LAZIO – Olivier Giroud, classe 1986, ex centravanti di Montpellier ed Arsenal, ha da poco rinnovato fino al 30 giugno 2021 il suo contratto con il Chelsea. Il francese, Campione del Mondo nel 2018 con i ‘Galletti‘ di Didier Deschamps, dunque, non lascerà Londra.

Eppure, nella scorsa sessione invernale di calciomercato, Giroud era stato sul punto di abbandonare l’Inghilterra, sedotto ed abbandonato dall’Inter prima, corteggiato dalla Lazio poi. Lui, il cannoniere transalpino, parlando ai microfoni del sito web ufficiale dei ‘Blues‘, l’ha buttata … sul mistico.

“Avrei dovuto andarmene a gennaio perché non stavo giocando molto ed avevo bisogno di minuti in vista di Euro 2020 – le parole di Giroud -; ho quasi lasciato il club ma penso che Dio abbia voluto davvero che restassi al Chelsea. Il direttore sportivo mi disse che non poteva lasciarmi andare perché non aveva nessuno che potesse sostituirmi”.

“Ho parlato con l’allenatore che mi ha garantito un maggiore utilizzo ed è stato di parola”, ha concluso, soddisfatto, Giroud. Con buona pace di Inter e Lazio, contro l’Altissimo c’è ben poco da fare. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>