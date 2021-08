Calciomercato – Caressa su Messias: “Non è al livello del Milan” | News

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista, ha detto la sua riguardo il possibile interesse del Milan nei confronti di Junior Messias

Intervenuto nel corso di 'Sky Calcio - L'originale', Fabio Caressa ha parlato del possibile acquisto di Junior Messias da parte del Milan. Queste le parole del telecronista. "Su Messias posso dire che, per me, i giocatori hanno dei livelli. E lui, per me, non è al livello del Milan. Per quanto abbia fatto una buona stagione. Se è arrivato a 30 anni a giocare in Serie A ci saranno dei motivi". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.