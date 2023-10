Calamai: “Spalletti? L’Italia è questa e nessuno fa miracoli”

Intervistato da Tmw Radio, Luca Calamai ha parlato dell' Italia di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro l' Inghilterra : "L’Italia è questa e nessuno fa miracoli. Bisogna prendere piccoli aspetti di gara, a cominciare dal gol di Scamacca e da un’azione di altissimo livello. Alcuni giovani hanno la testa da grande squadra, però quando Spalletti dice che Bonaventura è il nostro Bellingham lì vedi la differenza di categorie tra le nazionali. Abbiamo la necessità assoluta che qualche talento completi il percorso di crescita. Vedo Barella leggermente in ritardo, lui si esalta nella fisicità e se non è al 100% fa fatica".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Questa è l'Italia e ora dobbiamo battere per forza la Macedonia per giocare poi con due risultati su tre contro l'Ucraina. La Federazione scegliendo Spalletti deve dare tempo di lavorare e di costruire l'idea di gioco del tecnico, se prendi Spalletti devi farlo costruire e gli devi dare almeno 3-4 anni per gettare le basi".