Calamai: “Milan? Non sembra esserci medicina. C’è un problema di rosa”

Nel suo editoriale per Tmw Radio, Luca Calamai ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . Il giornalista ha analizzato quelli che sembrano essere i problemi del Diavolo e trova una risposta nella rosa a disposizione del tecnico portoghese. Secondo Calamai , infatti, la squadra rossonera sarebbe costruita male. Inoltre, spiega che, secondo lui, Conceicao non può essere l'allenatore giusto per rilanciare il Milan . Ecco, di seguito, le parole di Calamai .

"Sembra invece non esserci medicina per il Milan. La verità è che più che un problema di allenatore c'è un problema di rosa. Costruita male. Mi ha stupito la frase di Conceicao che ha parlato di frigo vuoto e di mancanza di fame da parte dei suoi allievi. Ha parlato come se fosse un tifoso. Ma lui è l'allenatore. E' lui che il frigo deve riempirlo ogni giorno. Prenda esempio da Antonio Conte. Credo che neppure Conceicao può essere l'allenatore giusto per rilanciare la prossima stagione il glorioso Milan".