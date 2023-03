Calamai: “Quella tra Fiorentina e Milan sarà la partita di Astori”

Intervistato ai microfoni di TWM Radio, Luca Calamai ha parlato in vista del match di Serie A tra Fiorentina e Milan : "Mi dicono che il Milan fisicamente abbia una condizione strepitosa. Credo che il Milan con queste condizioni arriverà secondo e farà bene in Champions. La Fiorentina dopo la vittoria di Verona può concentrarsi sulle sue sfide principali, che sono le semifinali di Coppa Italia e il percorso in Conference League. La Fiorentina ha anche un’altra sfida, ovvero battere una big".

Il noto giornalista, poi, ha concluso nel ricordo di Davide Astori: "La partita di sabato però avrà un vincitore su tutti, il protagonista principale sarà un altro perché saranno passati cinque anni dalla morte di Davide Astori. Questa sarà la sua partita perché la Fiorentina affronterà Pioli, che in cinque anni fece un'impresa che equivale a vincere dieci Scudetti. Pioli fece tornare in campo una squadra che non voleva più giocare. A Firenze poi Astori è riuscito ad andare oltre, è successo cinque anni fa ma per i fiorentini è come se fosse successo ieri. A Firenze Astori è immortale e questo riesce solamente ai grandi, e Davide lo era".