Calamai: “Cardinale decida al più presto il futuro di Maldini”

Il giornalista Luca Calamai ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla decisione sul futuro di Paolo Maldini da parte di Cardinale

Nel suo editoriale su TMW il giornalista Luca Calamai si è soffermato anche sul Milan e in modo particolare sul futuro di Paolo Maldini , che a suo dire deve essere deciso al più presto da Gerry Cardinale . Il numero uno rossonero, tra l'altro, tornerà a San Siro per la sfida di Champions League con il Totteham . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Luca Calamai sul futuro di Paolo Maldini

"A proposto di bandiere. E’ atteso a Milano l’arrivo di Gerry Cardinale. Il Milan ha ancora tempo per rimettere in piedi una stagione tutta luci e ombre. Ma, soprattutto, deve cominciare a costruire il futuro. Il proprietario del club rossonero decida subito il futuro di Paolo Maldini. Non ripeta l’errore dell’estate scorsa. E Maldini, se confermato, riduca a minimo le scommesse puntando su calciatori da Milan".