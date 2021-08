Calabria, Tonali e Kjaer in coro: “Bello rivedere i tifosi allo stadio” | News

Calabria, Tonali e Kjaer hanno incontrato alcuni tifosi possessori di Fan Token prima del match amichevole contro il Panathinaikos

Calabria : "Sarà bellissimo riavere la gente allo stadio, soprattutto perché una società come il Milan ha dei tifosi fantastici. Già avere il pubblico nelle amichevoli ci ha dato qualcosa in più".

Kjaer: "Con i tifosi faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo giocato tanto tempo senza tifosi. Faremo di tutto per migliorare quest'anno. C'è solo un obiettivo per fare ciò: guardare in alto".