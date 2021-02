Calabria: “Pioli? Incomprensione all’inizio: ora rapporto eccezionale”

Milan, Calabria parla del suo rapporto con Pioli

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Sul suo rapporto con Stefano Pioli, allenatore della squadra rossonera, Calabria ha detto: «Qualche incomprensione, i primi tempi. Per me non è stato semplice imparare a giocare come mi chiedeva lui. Poi abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati e oggi sono migliorato molto, grazie proprio ai suoi insegnamenti. Abbiamo un rapporto eccezionale, è un grande allenatore e un grande uomo». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL NUMERO 2 DEL MILAN >>>