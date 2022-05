Milan, Calabria: “Lo Scudetto da capitano ha un valore doppio”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a 'SportMediaset' della conquista dello Scudetto. Ecco tutte le sue dichiarazioni

“La medaglia è un motivo d’orgoglio. Sono contento di quello che abbiamo fatto e questo è un premio che ci meritavamo. Ho visto quanto abbiamo lavorato tutti quest’anno e l’unica soluzione per sentirsi realizzati era vincere. Questo è l’inizio di un nuovo percorso perché diventiamo più fiduciosi per il futuro ma è anche un premio di quello che abbiamo passato in questi mesi e anni".