Calabria: “Incontrare campioni come Maldini fa capire l’importanza del club”

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Davide Calabria ha detto la sua in merito all'aver incontrato tanti campioni al Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Incontrare tanti campioni nella mia carriera in rossonero è bellissimo. Ho incontrato gente come Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Franco Baresi e adesso anche Paolo Maldini. A Milanello si respira la storia, è un luogo affascinante. Lavorare con questi campioni è quasi normalità, ma non lo diventa mai. E' bellissimo sia per chi come me è cresciuto nel settore giovanile, ma anche per chi arriva da fuori. Incontrare tutti questi campioni ti fa capire l'importanza di questo club".