Calabria: “La Spezia, giornata no. Niente panico, nulla è compromesso”

Milan, Calabria guarda all’Europa League ed al derby

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Sulla sconfitta maturata, sabato scorso, in casa dello Spezia di Vincenzo Italiano, Calabria ha detto: «È stata una giornata no. La classica partita dove si sbaglia tutto, tutti. Ma è già alle spalle. Ora rialziamo la testa».

Inoltre, sul difficile momento che vive la squadra rossonera, con 4 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia nel 2021, il difensore del Diavolo ha aggiunto: «Niente panico, ne usciremo lavorando. Con umiltà, concentrazione, entusiasmo. Per il primo posto in campionato è una corsa lunga, nulla è compromesso. Quello che conta è arrivare primi alla fine».

«Ma ora la testa va alla coppa: ci teniamo moltissimo, vogliamo arrivare in fondo. L’Europa è l’ambiente naturale del Milan. Al derby ci penseremo da venerdì», ha concluso Calabria. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL NUMERO 2 DEL MILAN >>>