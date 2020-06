Calabria: “Ibrahimovic? Per noi un’ispirazione: lo rivedo in Micheal Jordan”

MILAN NEWS – Speciale chiacchierata tra Davide Calabria e Danilo Gallinari, stella Nba degli Oklahoma City Thunders: ecco alcune battute.

Il terzino rossonero: “Il Milan come sai è una piazza esigente, c’è poco tempo e tutti vogliono tutto subito. Ibrahimovic è un leader, ha vinto tutto e ci dà una mano a crescere a noi giovani. Vedere che alla sua età ha ancora così tanta voglia fa solo che bene. Ibra cerca sempre di mantenere il suo personaggio, ma dentro lo spogliatoio scherza ed è un continuo prendersi in giro. Rivedo un po’ Ibra nel documentario su Micheal Jordan. Pretende il massimo da tutti, si fa il culo per vincere ancora. E’ un’ispirazione per noi ragazzi”.

“Noi cerchiamo di parlare italiano il più possibile anche se ci sono tanti stranieri, soprattutto spagnolo. Per la chimica di squadra meglio mantenere l‘italiano, poi ovviamente ci adattiamo con l’inglese nel caso in cui non si conosca l’italiano”, ha risposto Calabria sulla lingua che si parla nello spogliatoio.

Calabria su Ronaldo: “Non è un giocatore che ti domina fisicamente. In questo senso ti direi Franck (Kessie ndr). Lui è dominante e non fa nemmeno tanta palestre, ma ha un fisico assurdo e pazzesco. Non lo sposti, puoi prendere anche la rincorda da 50 metri e cadi indietro te”. Proprio l’ivoriano potrebbe essere oggetto di scambio per arrivare a Milik: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓