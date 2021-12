Cairo: “Bremer? Non ho parlato con nessun club. Su Pobega…” | PM News

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Gleison Bremer e Tommaso Pobega

Intervenuto a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del prossimo mercato di gennaio davanti ai giornalisti presenti. Queste le parole riprese dalla redazione di 'pianetamilan.it'. "Bremer seguito da Milan e Inter? Non ho assolutamente parlato con nessun club, è un nostro giocatore e resterà con noi fino a fine stagione. Belotti? Ha un contratto fino a giugno 2022, e rispetterà la scadenza. Pobega? Abbiamo il giocatore in prestito e sta facendo un buon campionato. È un ragazzo perbene. Al momento non abbiamo parlato con il Milan perché lo abbiamo in prestito e lo stiamo facendo giocare. Ne parleremo al momento giusto, ora è tutto prematuro perché stasera, domenica e giovedì giochiamo. Il mercato è molto lontano, adesso pensiamo al campo. Innanzitutto testa a questa sera in Coppa Italia". Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>