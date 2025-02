Cagliari, Zortea: “Voglio essere come Theo Hernandez. Studio per superarlo”

Intervistato da Sportsweek, Nadir Zortea , terzino del Cagliari , ha parlato così di Theo Hernandez , giocatore del Milan : "Theo Hernandez? Sì, voglio essere così. Ci sto lavorando. Quando avrò superato il suo livello, non dovrò cercare un altro idolo perché vorrà dire che avrò salito uno scalino. Già ora guardo Theo con un po’meno di soggezione rispetto a prima, e quando riuscirò a fare tutte le partite contro di lui a livello superiore al suo allora poi non ci sarà più bisogno di guardarlo. Un altro che ho studiato molto è stato Bale. Lui ha cambiato ruolo, da terzino a esterno d’attacco, un po’ come me".

Infine, il giocatore rossoblù ha concluso: "Cambiare significa evolversi, è una cosa che mi procura piacere. Se non c'è evoluzione, non c'è miglioramento, non alzi il tuo livello. All'inizio ho dovuto accettare di giocare più avanti. Non sapevo se sarei riuscito a farlo a un livello alto, e non volevo essere un mediocre. Ho dovuto imparare a giocare spalle alla porta e ad attaccare lo spazio con tempi diversi rispetto a prima. Però adesso mi sento a mio agio, tiro di più".