Cagliari, Zenga: “Taglio stipendi? Noi prima dei giocatori della Juventus”

NEWS CAGLIARI – Walter Zenga irrompe sulla questione stipendi con un’intervista rilasciata a Radio Rai.

Il neo allenatore del Cagliari ha detto: “Mi spiace che ci stiamo focalizzando sui soldi e non sul reale problema, cioè risolvere questo brutto momento e sconfiggere il Coronavirus. Lo stipendio è secondario per me, e nel mio contratto c’è una clausola di buonsenso che riguardava questo periodo. Quello che ha fatto la Juventus con i suoi calciatori, io e Giulini l’abbiamo fatto il 3 marzo. Leggo di tavole rotonde tra club e AIC, ma sinceramente mi sembrava corretto che queste cose venissero pensate un po’ prima…”.

Su come sta passando la quarantena, Zenga ha risposto in questo modo: “Ci sono persone che hanno perso i propri cari. La mia famiglia è a Dubai e questo mi crea qualche problema, ma sono felice che stiano tutti bene e guardo al domani con ottimismo”.

E per quanto riguarda una possibile ripresa? Zenga risponde così: “Non escludo di ripartire a giugno e fare una lunga tirata fino all’Europeo 2021. Chi se ne frega delle vacanze. Ricordo che non ci alziamo all’alba a scaricare camion…se si gioca per 14 mesi di fila pazienza”.

Nel frattempo, Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, chiederà al Governo un aiuto per il mondo del calcio. Per saperne di più clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android