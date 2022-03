Cagliari-Milan, Strasser: “Quanti sfottò di Cassano! Una persona d’oro”

L'ex Milan Rodney Strasser ha raccontato il suo famoso gol contro il Cagliari. Ecco le reazioni di Antonio Cassano e Massimiliano Allegri

Renato Panno

Rodney Strasser non ebbe una carriera particolarmente fortunata al Milan, ma viene ricordato con affetto dai tifosi per il famoso gol allo scadere contro il Cagliari nel gennaio del 2011. Questo il racconto del calciatore sierraleonese ai microfoni di 'Gazzetta.it' in cui parla, in particolare, delle reazioni di Antonio Cassano e Massimiliano Allegri.

Il primo ricordo di quella partita? “Gli sfottò di Cassano. Negli spogliatoi mi prende sottobraccio e inizia a dirmele di tutti i colori. Era felice per me, una persona d’oro. Dopo il gol non ho capito più nulla. Quando i milanisti mi incontrano per strada mi ringraziano. ‘Ci hai fatto vincere lo scudetto’, dicono. Undici anni dopo. E io sorrido”

Allegri che le disse invece? “‘Bravo, hai fatto il tuo dovere, ora non mollare’. Stessa cosa Ibra, uno che mi ha sempre voluto bene. So che da fuori sembra un arrogante o il cattivo della storia, ma non è così. Ho conosciuto un ragazzo con l’ossessione della vittoria”.. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Renato Sanches vicino, incontro per Gianluca Scamacca

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI