Cagliari-Milan, Di Canio: “Adli non mi fa impazzire. Musah simile a Kessié”

"Musah è una figura simile a Kessie. È in moto perpetuo, si muove, sempre in zona palla, cosa che non fa Adli. È Pioli che decide che giocatore avere lì. A me non fa impazzire Adli". Entrambi potrebbero essere due opzioni ottime per il centrocampo del Milan. I rossoneri avranno tante partite anche in questi giorni e i cambi potrebbero essere fondamentali.