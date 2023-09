Cagliari-Milan, Baiano: “Pioli uguale a Ranieri. Stefano leader silenzioso”

Francesco Baiano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Cagliari-Milan, soffermandosi sui due tecnici

Francesco Baiano , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in vista di Cagliari - Milan , soffermandosi in modo particolare sui due tecnici, Claudio Ranieri e Stefano Pioli . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Francesco Baiano in vista di Cagliari-Milan

Su Pioli: "Pioli era silenzioso, ma aveva leadership. Quando parlava in campo o nello spogliatoio dava sicurezza. La stessa di Ranieri che motivava senza appesantirci, senza troppo stress e caricandosi sulle sue spalle le pressioni maggiori. In questo sono uguali ancora oggi: due persone equilibrate, che non urlano, che trasmettono un evidente senso di appartenenza, che non si esaltano e non si deprimono. Quando sento parlare Stefano ascolto una persona che sa tanto di calcio, che ha grandi competenze. Dopo il 5-1 nel derby immagino non abbia ribaltato sedie e tavolo".