Albertosi: “L’Inter è la più forte, credo che possa essere il suo anno”

Enrico Albertosi , ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola ieri mattina, in vista del match delle 18:3o tra Cagliari e Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Sulla corsa Scudetto: "Oggi l'Inter è la più forte, mi sembra che non ci siano dubbi su questa superiorità. Al di là dei gol segnati nel derby è una squadra rodata, che ha cambiato poco e fin qui ha sempre giocato bene. Cosa più importante non ha mai perso e dall'anno scorso i ragazzi di Inzaghi sono cresciuti, pure per merito della grande esperienza vissuta in Europa. Sono aspetti che messi insieme fanno riflettere, credo che possa essere il loro anno".