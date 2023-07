Cagliari, Augello: “Il mio idolo è Paolo Maldini, è un riferimento per me”

Le parole di Tommaso Augello

«Il mio idolo è Paolo Maldini: faceva il mio ruolo, l'ho sempre visto come un riferimento. Sono stato vicino alla Nazionale proprio l'anno con mister Ranieri. Se dovesse arrivare sarei felice ma ora non ci penso, non è una priorità: l'obiettivo ora è solo fare bene a Cagliari. Serve un forte approccio e la voglia di migliorarsi sempre».