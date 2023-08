Cafù: “Sempre ottimista per il Milan, peccato per Maldini”

Intervistato dai microfoni di Dazn, Cafù ha parlato del Milan, dopo la prima vittoria stagionale contro il Bologna, e del licenziamento di Paolo Maldini: "Sono sempre ottimista per loro, peccato per Maldini, lui è il Milan in questa situazione i calciatori difficilmente possono mettere bocca, ma sono sempre ottimista per le mie squadre del cuore".