Cafu: “Milan, ottime possibilità di vincere lo Scudetto. Su Theo …”

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli: 8 giornate li separano da un grande obiettivo. Le dichiarazioni

Daniele Triolo

Marcos Cafu, ex terzino del Milan per cinque stagioni, dal 2003 al 2008, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni integrali.

Su quanto manca al Milan per vincere il titolo: «Le mie valutazioni nascevano dal fatto che vedevo già allora come giocava (Cafu aveva parlato ad ottobre di Scudetto per il Diavolo, n.d.r.). Avevo visto cose molto belle, ora le sta confermando: la possibilità di vincere lo Scudetto si è alzata parecchio».

Sulla percentuale del Milan di vincere il campionato: «Otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50%. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno».

Su cosa gli piace di più di Stefano Pioli: «Il fatto che abbia cercato di far giocare la squadra a sua immagine e somiglianza. Il Milan ha un’identità riconoscibile».

Su cosa pensa di Theo Hernández e Rafael Leão: «Theo spinge tanto e difende bene. Anche le qualità di Leão sono sotto gli occhi di tutti. Per il Milan la fascia sinistra è un punto di forza che sarà cruciale in chiave Scudetto».

Sulla gestione di Elliott: «Se mi piace? Non è questione di piacere o meno, è qualcosa di diverso. Silvio Berlusconi per i giocatori era come un padre, come lui non ci potrà mai essere più nulla: ora, al Milan come fuori dal Milan, si interpreta il calcio in maniera diversa». Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

