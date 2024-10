Cafu , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', evento organizzato dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' a Trento, facendo una battuta anche sull'amico ed ex compagno Paolo Maldini . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Un retroscena di mercato: "Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi aveva già depositato i soldi nel conto. Io ho chiamato e ho detto: 'Ragazzi, ho un piccolo problema. Mi ha chiamato il Milan'. Io sono andato al Milan e loro si sono un po' arrabbiati con me. Il Milan non mi pagava come la squadra giapponese, ma capitemi, era il Milan".