Milan, Cafu: “Ecco come dissi a Galliani che me ne sarei andato”

Cafu , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', evento organizzato dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' a Trento, facendo una battuta anche sull'amico ed ex compagno Paolo Maldini . Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Sul Milan: "Nel 2006 ho detto a Galliani che nel 2008 me ne sarei andato perché volevo tornare in Brasile da mio padre. Estate 2008: due mesi prima mi chiamano Galliani e Leonardo. Sono andato in ufficio e mi hanno dato un altro anno di contratto. Ho detto che era un enorme piacere ma che me ne sarei andato. Ero molto felice ma volevo tornare a casa. Era arrivata la fine e sono andato via". LEGGI ANCHE:Milan, Leao dominante in Nazionale: Fonseca prendi appunti