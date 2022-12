Cafù: “Sosterrò Messi in finale e automaticamente l’Argentina” | News

Marcos Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni su Messi e sulla finale tra Francia e Argentina

Intervenuto a margine di un evento in Qatar, Cafù ha parlato della finale del Mondiale. Queste le sue dichiarazioni: "Sosterrò Messi e automaticamente l'Argentina. Messi ha disputato una grande competizione. L'Argentina ha perso la prima partita e tutti hanno iniziato a criticarlo; poi, all'improvviso, ha preso il comando e ha detto 'lasciate fare a me'. Mi piacciono i grandi giocatori, quelli che fanno la differenza e lui è tra questi. Brasile? Gli ultimi quattro minuti sono stati l'unica cosa negativa. Una mancanza di attenzione ha portato il Brasile fuori dal Mondiale ed è un peccato, perché avevamo giocatori molto bravi, giovani ed esperti".