BVB-Milan, Adani: “Sono soddisfatto. Leao non al livello dei grandi”

Sulla difesa: "Il Milan tiene, accetta il duello e sta alto. Oggi hanno fatto tanto pressing e rimo alto. Tutti si prendono le loro responsabilità".

Su Giroud: "Bisogna vedere come rispondono Okafor e Jovic. Non si può pretendere tutto da un giocatore dell'età di Giroud. Dobbiamo valutare il fatto che non sono arrivati gol in due partita (di Champions n.d.r.)".

Su Leao: "Se vieni definito il più grande lo devi dimostrare in Champions. Io credo in Leao, ma in Champions dev'essere più costante, vuol dire che non sei ai livelli dei Vinicius o Julian Alvarez. Se mi va a Parigi in una situazione complessa, mi fai due gol e un assist saremo qui a dirlo". LEGGI ANCHE: Borussia Dortmund-Milan, ecco il parere di Cassano su Leao

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.