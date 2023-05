Buriani: “Il Milan non può perdere terreno con la Lazio”

Ruben Buriani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Milan e Lazio, valido per la 34^ giornata di Serie A

Ruben Buriani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nella trasmissione 'Piazza Affari', soffermandosi su Milan - Lazio e su quanto questo match sia importante per le due compagini. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ruben Buriani su Milan-Lazio

"Credo che Pioli adesso starà analizzando questi risultati e farà delle valutazioni diverse rispetto a ieri. Con la Lazio non puoi perdere terreno o è difficile poi recuperare. Ci sono tante squadre che lottano per la Champions e i cui titolari sono sempre quelli. Serve almeno avere 8-9 titolari veri o rischi. Abbiamo visto l'Inter che ora sta rimontando e ha ritrovato l'attacco. E poi l'Atalanta. Chi perde uno scontro diretto ora è difficile da recuperare".