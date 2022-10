Buffon: “Nel rigore di Nesta c’è stato qualcosa di sovrannaturale” | News

Intervistato da 'DAZN' nel docufilm 'Stavamo bene insieme', Gianluigi Buffon ha raccontato il rigore calciato da Nesta nella finale di Manchester nel 2003. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere della Juventus: "C'è un qualcosa, credetemi, di sovrannaturale. Sandro batte il rigore, io lo intuisco e per cui vado sulla palla con la certezza quasi totale di aver parato il rigore. Mentre la palla arriva ha un cambiamento quasi impercettibile, come se si alzasse e allargasse negli ultimi due metri, cosa che su un rigore non capita mai. Io praticamente mi ritrovo con un pugno di mosche in mano e la palla dentro. Quello per me è stato uno shock. Tant'è che poi, anche nel rigore successi di Sheva, chiaramente l'ho fatto perché non potevo scappare, però non ero in una condizione psicologica e mentale di poter mettere il mio 100% anche su quel rigore lì". Milan, le top news di oggi: parla Giroud, RedBird investe anche nel cinema.