Buffon su Maignan: “Dissi a Maldini di aver preso un grande portiere”

Tra i presenti oggi al Festival dello Sport di Trento , manifestazione organizzata dalla "Gazzetta dello Sport", anche l'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon . L'ex numero 1 ha espresso parole d'elogio per il portiere del Milan , Mike Maignan .

"Parlai alla Juventus di Maignan una volta tornato da Parigi ma non venni preso in considerazione. Scrissi a Maldini quando lo presero dal Lille, e gli disse che avevano acquistato un grande portiere. Il tempo in effetti mi ha dato ragione".