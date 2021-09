Buffon: “Donnarumma al Psg? Nessuno deve metterci bocca” | News

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato di Gianluigi Donnarumma nelle dichiarazioni rilasciate a "Radio Anch'io Sport"

Gigi Buffon, portiere del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Buffon ha parlato di Gianluigi Donnarumma e della sua scelta di lasciare il Milan: "Devono essere rispettate le scelte di un ragazzo che è anche un professionista. Dopo anni in cui non ha giocato in certi palcoscenici ha scelto di andare e nessuno può e deve metterci bocca. Parliamo di un ragazzo che deve ancora fare anni e anni di carriera, cercando le gratificazioni che ho trovato io. Quando poi vinci e ti senti appagato allora hai una serenità che ti fa fare altre scelte. Dobbiamo cercare di essere clementi anche in questo caso". Calciomercato Milan: Castillejo al CSKA? Ecco come stanno le cose.