Buffon annuncia: “Chiudo con la Juventus. Tolgo il disturbo” | Calcio News

Il portiere Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine della stagione. Ecco cosa ha detto

Il portiere Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine della stagione. L'ha annunciato l'estremo difensore in un'intervista rilasciata a Bein Sport: "Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo". Calciomercato Milan: le mosse di Maldini per la Champions