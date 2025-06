Buchi Laba: “Osimhen? No all’Arabia. Su di lui un top club della Serie A”

Secondo quanto riportato da Tmw, inoltre, l’Al-Hilal avrebbe rilanciato con una proposta da oltre 40 milioni di euro, un contratto molto ricco che, però, non è bastato a far cambiare idea al nazionale nigeriano. Osimhen ha nuovamente detto "no", confermando la sua volontà di non trasferirsi nella Saudi Pro League, almeno per il momento, e di proseguire la sua carriera in Europa.