Bucciantini: “Tonali produce sempre gol importanti, è un giocatore enorme”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e, in particolar modo, su Sandro Tonali

Intervenuto su 'Sky Sport', Marco Bucciantini ha parlato del Milan soffermandosi su Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Tonali produce gol sempre importanti. Lui e Bennacer sono nei primi dieci della classifica per passaggi chiave in Serie A. Tonali è anche in quella dei contrasti vinti. La sua percentuale di passaggi è molto buona. Sta diventando un giocatore enorme". Milan, sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare.