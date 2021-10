Bucciantini: “Penso che Pioli sia l’architetto del Milan e Ibra il geometra”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sull'allenatore del Milan Stefano Pioli e su Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan. In particolar modo, il giornalista ha elogiato Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. "Penso che Pioli sia l'architetto di questa squadra e Ibrahimovic il geometra. E' una presenza fondamentale in campo. Ibra in questo Milan ci sta bene quando gioca ma anche quando non gioca. Ci sta bene in qualsiasi ruolo".