Bucciantini: “Togliere Maldini dal Milan ha facilitato l’addio di Tonali”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan e dell'addio di Paolo Maldini e della cessione del centrocampista Sandro Tonali: "La conclusione del rapporto con Maldini era togliere di mezzo il primo intralcio al milanismo che non permetteva di far 'funzionare' quell'algoritmo di cui si parla tanto. Togliere Maldini ha facilitato l'addio del capitano futuro, che è Tonali. A questo non mi rassegno. Non parlo di soldi".