Bucciantini: “Kessié ha una grande personalità sia in campo che fuori”

Le ultime notizie sul Milan. Marco Bucciantini ha speso delle parole al miele nei confronti del centrocampista del Milan Frenck Kessié

Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sul centrocampista del Milan Frenck Kessié. ""Kessié comincia con l'Atalanta in un 3-5-2 ed è uno dei mediani a due, facendo un avvio di stagione incredibile. Da lì, tra l'altro, cominciò la sua nomea di grande rigorista. Ha una grande personalità sia in campo che fuori. Passato al Milan non ha più giocato nel centrocampo a due, solo con Pioli lo ha ritrovato ed è diventato dominante. E' un giocatore capace di fare regia, inserirsi e segnare. E' un centrocampista totale e lo è diventato perché si è ritrovato". Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.