Bucciantini: “Il Milan può far male alle grandi ma manca di continuità”

NEWS MILAN – Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato del Milan dicendo: “Il Milan è capace di fare male anche alle grandi squadre, ma ultimamente gli manca la continuità”.

Bucciantini ha aggiunto anche: “Pioli ha spiegato questa cosa e ha detto che i giocatori non sono ancora mentalmente in grado di fare i 90 minuti ad alto livello per portare a casa risultati contro le big. Questo un po’ per gioventù e un po’ per distanza dal vertice che toglie concentrazione”.

Ecco, intanto, sul fronte mercato, come stanno le cose con l’Eintracht Francoforte per Ante Rebic. Per i dettagli, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android