Bucciantini: “L’esclusione di Leao? Non è ancora un leader emotivo”

Quella di non schierare dal primo minuto Leao nel derby contro l'Inter è stata una scelta abbastanza sorprendente. I tifosi del Milan, infatti, speravano che il portoghese potesse giocare titolare in un match molto importante come quello di ieri, ma Stefano Pioli ha deciso di puntare su Origi. Una scelta che si è rivelata sbagliata e che si spera che l'allenatore rossonero possa non ripetere in futuro. A tal proposito, Marco Bucciantini ha detto la sua su Sky Sport in merito all'esclusione di Leao contro l'Inter: "Leao è uno dei giocatori più forti della Serie A, ma non è ancora un leader emotivo. Il fatto di non affidarsi a lui in una partita come il derby ci racconta questo. Poi è entrato in campo nella ripresa e l'unica occasione l'ha creata lui quando ha servito in area Giroud che però ha sbagliato il controllo". Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi.