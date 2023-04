Bucchioni: “Il Napoli è tra le favorite per arrivare in finale di Champions”

Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle possibilità del Napoli di arrivare in finale di Champions League

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match di Champions League tra il Milan e gli uomini di Luciano Spalletti. Il giornalista ha dichiarato come gli azzurri rimangano la squadra favorita per arrivare in finale della competizione europea per eccellenza. Di seguito le sue parole.