Milan, Bucchioni tuona contro la dirigenza: poi spiega le parole di Fonseca. E su Ibra ...

"Il Milan è una società molto assente e non si sa cosa stia facendo Ibramihovic. Ci aspettavamo tutti che dopo quello sfogo Fonseca sarebbe stato cacciato oppure che avrebbero messo i calciatori spalle al muro per fargli prendere le loro responsabilità. E invece non è successo niente: il tecnico continua a lamentarsi del fatto che la squadra non lo segue e la dirigenza non fa nulla. Il Milan è diventato imbarazzante. Ho addirittura pensato che Fonseca si volesse far esonerare con quelle dichiarazioni in tv. E poi si pensava che Cardinale volesse cedere il club, invece vuole rimanere fortemente al Milan. I rossoneri, nonostante abbiano deluso nelle prestazioni, possono arrivare tra le prime otto in Champions League e qualificarsi direttamente agli ottavi".